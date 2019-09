Sanremo, incidente in corso Marconi, un cittadino: "Situazione pericolosissima e intollerabile!"

“Gentile Redazione,

questo pomeriggio ancora un grave incidente stradale con feriti in Corso Marconi all'altezza del civico 369, Sanremo Caponero. Un ennesimo scontro frontale fra due autovetture in un violento impatto: accorse ben 3 ambulanze e la Polizia locale.

Ancora una volta dunque, a brevissimo tempo da altri gravi incidenti (per non contare quelli avvenuti nel recente passato con vittime) si ripete sempre lo stesso copione e ancora una volta nessuna autorità preposta alla sicurezza stradale interviene, nonostante tutto e nonostante le continue segnalazioni da parte dei cittadini e residenti.

E' una vergogna non tutelare come si dovrebbe la sicurezza sulle strade senza mettere in atto efficaci mezzi di dissuasione (semafori, dissuasori, protezioni delle carreggiate) laddove in questo viene tranquillamente tollerata ai conducenti un'alta velocità senza controllo.

Possibile mai che Anas, Polizia stradale, Comune di Sanremo, che per legge sono tenuti a vigilare e a mettere in atto ogni possibile soluzione per scongiurare la pericolosità di questa strada a tutela dei cittadini semplicemente se ne freghino? Cosa bisogna fare per svegliare chi non veglia? Convocare un Consiglio dei Ministri?

Ora basta! La situazione è veramente pericolosissima e intollerabile! Bisogna al più presto intervenire seriamente e con coscienza prima dei prossimi, puntualissimi, gravi incidenti”.