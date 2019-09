Sanremo: da domani il Dott. De Angeli va i pensione, il saluto dei colleghi e della Dott.ssa Maddalena Rossi

Una nostra lettrice, Maddalena Rossi. medico dell'Ospedale di Sanremo, ci ha scritto per salutare un medico del ‘Borea’ che, da domani sarà in pensione:

“Oggi per questo ospedale è un giorno triste perchè il Dottor Guido De Angeli svolge l'ultimo turno di lavoro prima del meritato pensionamento. E’ un bravissimo ortopedico e possiede una cultura medica non comune e una manualità che non mi pare esagerato definire eccezionale. E' soprattutto un'ottima persona, umile, sempre sorridente, amante del suo lavoro e dei suoi pazienti, soprattutto di quelli dalle condizioni economiche-sociali più disagiate, sempre disponibile nei confronti dei malati e dei colleghi. Ritengo che la bravura di un medico debba essere valutata considerando la mente, ovvero la cultura medica, la mano, ovvero le capacità pratiche, ma anche il cuore per stabilire rapporti umani positivi con gli altri, siano essi pazienti, parenti o colleghi. Guido De Angeli è uno dei pochi medici che raggiunge l'eccellenza in tutti e tre i predetti aspetti. Per questo col suo pensionamento si spegne, per l'Ospedale di Sanremo, una grande luce. Sono sicura però che la medesima luce rifulgerà ancora negli ambienti in cui Egli, spero per molti anni, presterà, disinteressatamente e generosamente, la sua opera”.