Sanremo: conferimento di rifiuti selvaggio in piazza San Bernardo, la nuova segnalazione di una lettrice (Foto)

Un nostra lettrice, Paola, ci ha scritto per tornare sul problema del conferimento dei rifiuti selvaggio nella zona di piazza San Bernardo:

“Alle persone civili le isole ecologiche informatizzate permettono il conferimento dei rifiuti correttamente differenziati a tutte le ore del giorno e della notte ma per chi la tessera non può averla perché non paga la tari e non resta che insegnare l'educazione con le multe che spero possano essere fatte con l'aiuto delle telecamere. Nel frattempo suggerisco un incrocio tra le utenze di luce-gas-acqua e pagamento Tari: facilmente si troveranno appartamenti affittati in nero, ristoranti e bar che consumano luce, gas e acqua ma sconosciuti al Comune a cui non pagano il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, ristoranti, bar o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La presenza puntuale dell'operatore che ogni giorno provvede a ripulire la zona poco può fare con l'abbandono incivile di sacchetti con cui gabbiani e topi fanno festa!”