Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di venerdì 21 e domenica 22 settembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 21 SETTEMBRE

SANREMO



8.00-18.00. ‘Portosole Sanremo Olympic Triathlon’: Campionato Italiano di Triathlon Giovani TT + Trofeo Italia + Coppa delle Regioni. Villaggio dello Sport a Portosole (più info)



10.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Alla scoperta della storia e della cultura del Patrimonio Botanico del Ponente Ligure’: percorso all'interno del parco di Villa Ormond per raccontare e vivere il lavoro di Giardinieri e Botanici storici che hanno arricchito il patrimonio del verde ornamentale della Riviera Ligure a partire dalla fine '800 con la partecipazione del dott Claudio Littardi. Ritrovo all’ingresso Parco di Villa Ormond, partecipazione gratuita



10.30 & 17.00. ‘Genius Loci, ingegno, tradizioni, abilità, passioni nel turismo Esperienziale’: evento promosso da CNA con prodotti e lavorazioni aventi il marchio ‘Artigiani in Liguria-classe superiore’ + seminari, incontri informativi e d’approfondimento + cooking show. Forte di Santa Tecla, Corso Nazario Sauro (per leggere il programma cliccare QUI, per saperne di più cliccare QUI)



16.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, le dott.sse Loretta Marchi e Barbara Ruffoni raccontano il contributo di Mario Calvino e della moglie Eva Mameli come innovatori del patrimonio botanico locale. Sala conferenza Floriseum del ‘Museo del Fiore’ a Villa Ormond, ingresso libero



16.30 ‘Giornate Europee del Patrimonio 2019’: inaugurazione mostra fotografica ‘Il tempo ritrovato. Gli scavi archeologici al Riparo Bombrini e all’Arma Veirana’, a cura di Perla Franca Lombardi e Caterina Ottomano del Circolo Fotografico DLF di Genova (in apertura, conferenza introduttiva del prof. Fabio Negrino del DAFIST dell’Università degli Studi di Genova). Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso gratuito (fino al 19 ottobre, dal martedì al sabato h 8.30/18.30)

19.30. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, ‘Mercede In Festa’: evento serale con musica e gastronomia. Giardini di Villa Mercede

21.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Nobel, ingresso libero (aperigreen alle 19, al costo di 20 euro)

IMPERIA

10.00-24.00. Festa patronale di San Maurizio: festival gourmet del ‘cibo da strada’ + fiera dell’artigianato e prodotti tipici + shopping e intrattenimento. Via Cascione e Via XX Settembre (il programma a questo link)

16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479



20.30. ‘Giraparasio’: visita guidata gratuita al borgo del Parasio. Ritrovo davanti alla Basilica di San Maurizio, info 331 6992009



21.00. Concerto del Coro Filarmonico Musica Nova e del Filarmonico di Nizza con la prima esecuzione ad Imperia del Requiem di Maurice Duruflé nella versione per coro (100 coristi) ed organo. Basilica Concattedrale di San Maurizio, ingresso a offerta libera

VENTIMIGLIA



9.00. Passeggiata ecologica: iniziativa di sensibilizzazione ambientale per ragazzi sul tratto di spiaggia Foce Nervia - Foce Roja. Ritrovo al Rondò Spinelli (rotonda Biscione), info 392 3970955



10.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2019, ‘Uno, due, tre… passi insieme nel mondo dei nostri antenati’: visite guidate a cura dei Servizi Educativi del museo con percorsi guidati per grandi e più piccoli per scoprire come vivevano i nostri antenati, quali animali vedevano e cacciavano in un viaggio avventuroso nella Preistoria. Museo Preistorico dei Balzi Rossi (4 euro), info 0184 38113



14.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, escursione transfrontaliera a Mentone, nell'ambito dei progetti ‘Via Iulia Augusta’ con visita alla Mostra ‘il était une voie, le voyage des romain en Riviera’ al Palais d' Europe + passeggiata nel centro storico dalla Chiesa di Saint Michael all'isola pedonale. Evento a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Ritrovo davanti alla stazione FS di Ventimiglia; ore 14.27 treno SNCF per Mentone, info 0184 351181



17.00-20.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2019, ‘Memorie sulle Pietre’: reading itinerante di testi di poeti e scrittori classici e moderni a cura dell’Associazione culturale Controtempo in collaborazione con Nuovi Poeti di Confine + visite guidate gratuite all’area archeologica. Ingresso all’Area archeologica di Nervia (3 euro), info 0184 252320

BORDIGHERA



10.00. ‘Bordighera Dog Show’: prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze ‘ufficiali’ e ‘fantasia’, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati + esposizione/concorso fotografico ‘Amore a sei zampe’. Giardini Löwe, anche domani (più info)



16.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio a tema ‘Un due tre.. Arte. Cultura e intrattenimento, concerto ‘New Age Modern’ del duo Angelica Morante (piano) e Giulio Cozzari (violoncello) + aperitivo ad offerta a favore del Museo (8 euro). Museo ‘Clarence Bicknell’, Via Romana 39

OSPEDALETTI

8.00-18.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

TAGGIA ARMA

8.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation, h 8.30/13.30) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



21.00. Dimostrazione sportiva a cura dell’ASD Tennis Tavolo. Piazza Chierotti



DIANO MARINA

9.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019) dal tema ‘Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento’, ingresso ridotto a 2 euro + visite guidate alle ore 10.00 e alle ore 15.30. Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco (h 9/13-15/17)

21.00. La Compagnia teatrale amatoriale ‘Ramaiolo in Scena’ di Imperia presenta una commedia dal titolo ‘Con-Divisione’ di Chiara Merlino. Regia di Alessandro Manera. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, ingresso ad offerta libera (ricavato a favore del Fondo di Solidarietà per le Famiglie della Parrocchia)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Festa patronale di San Matteo: Santa Messa e processione (h 16) + Apertura stand gastronomici (h 19) + Serata danzante con l'orchestra Laura Fiori (h 21). Località Molino del Fico

ENTROTERRA



15.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Sulle tracce dei Guido da Ranzo’: aperture straordinarie della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo, anche domani

CONIO

19.00. Per la festa patronale di San Maurizio, Sagra dei Fagioli: apertura stands gastronomici + specialità dell'entroterra e fagioli + serata danzante con l’orchestra ‘Sorrisi e Musica’. Area Manifestazioni

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PERINALDO



10.30-13.30. ‘Sole, Storia e Scienza a Perinaldo’: 10 anni del Meridiano Cassini + Presentazione del libro ‘Uno gnomone sul Meridiano Cassini’ di Giancarlo Bonini + l'Equinozio sulla Meridiana + Osservazioni del Sole ai telescopi. Partecipazione libera



21.30. Osservazioni al telescopio di Nebulose, galassie, stelle doppie, Saturno, planetario, museo. Osservatorio Comunale G.D. Cassini Perinaldo, info 348 5823047

PIETRABRUNA

19.30. (ANNULLATA) Sagra della Stroscia per la Festa patronale di San Matteo. Piazza del paese



PIGNA



17.30. ‘Cena con l'esperto sul tema ‘Il Vallo Alpino a Cima Marta’. Rifugio Franco Allavena al Colla Melosa (più info)



SOLDANO



15.30. ‘Tempo di Vendemmia’: tour turistico con percorso emozionante tra i carugi, tra racconti di antiche novelle legate ai vigneti alla raccolta dell’uva, alla storia del paese (ritrovo in piazza del Comune) + ‘porte aperte’ nella cantina del agriturismo ‘Poggi dell’Elmo’ e degustazione di tre vini del vignaiolo Giovanni Guglielmi. Evento a cura di Confesercenti e Comune di Soldano (20 euro tutto compreso, prenotazione al numero 0184 229507)



TRIORA



10.00. ‘Mabon’: mercatino medioevale + Accampamento ludico didattico + Workshop e laboratori bimbi + musiche e danze con le contaminazioni etniche dei Tribauta + Marta Laveneziana interpreta il rituale del Mabon + visita guidata per le vie del borgo e molto altro (più info)

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, concerto di chiusura con l’Ensemble Squillante’ (9 sassofoni, 1 percussioni). Casino de Beaulieu sur mer (più info)



CANNES



14.00-20.00. Giornata Mondiale della Pulizia del Pianeta: musica in compagnia di diversi dj. Partecipano diverse associazioni per la salvaguardia del mare e del pianeta come Surfrider Foundation, Paddle Cleaner, etc. + diversi artisti che realizzano opere con i vari rifiuti raccolti. Spiaggia Zamenhof, Boulevard de la Croisette 80

MONACO

21.30. Concerto di Nolwenn Leroy. Espace Léo Ferré

ST JEAN CAP FERRAT

9.30-19.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige’: evento automobilistico internazionale della Costa Azzurra che riunisce centinaia di appassionati di auto e collezionisti in una mostra di veicoli d'epoca e quattro gare automobilistiche con stili diversi. Village et port de plaisance, anche domani (info)





DOMENICA 22 SETTEMBRE

SANREMO



8.00-16.30. ‘Portosole Sanremo Olympic Triathlon’: Campionato Italiano di Triathlon Giovani TT + Trofeo Italia + Coppa delle Regioni. Villaggio dello Sport a Portosole (più info)



18.00. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta + Processione lungo Via Lamarmora e Via della Repubblica



IMPERIA



17.30. ‘Dodici archetipi in cerca d'autore’: spettacolo teatrale del laboratorio di teatroterapia condotto da Lauretta Dal Cin. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 349 52 38 799



21.00. ‘L'Italia s'è desta’: spettacolo teatrale itinerante per le vie e piazze del Parasio con storie tratte da fatti realmente accaduti e scene rappresentate dal teatro Mutuo Soccorso con la regia di Eugenio Ripepi. con Partenza da Porta Martina (SottoTina)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, attività didattiche per i bambini ‘Ludo et Disco: gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181

16.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Hanbury

BORDIGHERA



10.00. ‘Bordighera Dog Show’: prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze ‘ufficiali’ e ‘fantasia’, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati + esposizione/concorso fotografico ‘Amore a sei zampe’. Giardini Löwe (più info)



RIVA LIGURE



21.15. Consiglio Comunale Solenne e Straordinario con consegna delle benemerenze cittadine 2019 + consegna del ‘premio Riva Ligure’. Sagrato della chiesa in Piazza Matteotti, partecipazione libera



CERVO



17.00. Per ‘Cervo di Strega, Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019, racconta il libro dell’anno ‘M. Il figlio del Secolo’. Conduce Luca Telese, giornalista televisivo e radiofonico. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

CONIO

10.00. Festa patronale di San Maurizio:festa religiosa al mattino + dalle 13, Tradizionale Sagra dei Fagioli (occhio al fagiolo d'oro!) + Pomeriggio danzante con l'orchestra‘Sorrisi e Musica’. Area Manifestazioni

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PERINALDO



10.30-13.30. ‘Sole, Storia e Scienza a Perinaldo’: 10 anni del Meridiano Cassini + Presentazione del libro ‘Uno gnomone sul Meridiano Cassini’ di Giancarlo Bonini + l'Equinozio sulla Meridiana + Osservazioni del Sole ai telescopi. Partecipazione libera



PIGNA



9.00. Visita guidata a piedi o in e-bike del complesso fortificato del Balcone di Marta, la più grande opera in caverna del Vallo Alpino Occidentale. Escursione di grado intermedio a cura di ‘Wolf Trails – Mountain Bike & Trekking Adventure’. Ritrovo presso il Rifugio Franco Allavena, info 0184 1956731 (più info)



TRIORA



10.00. ‘Mabon’: mercatino medioevale + Accampamento ludico didattico + Workshop e laboratori bimbi + musiche e danze con le contaminazioni etniche dei Tribauta + Marta Laveneziana interpreta il rituale del Mabon + visita guidata per le vie del borgo e molto altro (più info)

VALLEBONA



17.30. ‘Veneri o Marziani’: spettacolo di teatro diffuso più divertente che serio, con la regia di Diego Marangon, che verrà messa in scena nei caratteristici carruggi, angoli e piazzette del paese. Ritrovo in piazza XX Settembre, partecipazione gratuita, info 338 6273449

FRANCIA



10.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Sulle tracce dei Guido da Ranzo’: aperture straordinarie della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo

ANTIBES

18.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: Concert Gospel et Negro-spirituals, Ensemble ‘Nice Gospel Soul’ avec Caroline Gsell, Joanna Abbinanti, Pierre Palvair (chant) et Sébastien Machado (piano, chant, arrangements). Chapelle de la Garoupe (più info)

MONACO

18.00. Per la rassegna ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Marie-Nicole Lemieux, contralto. In programma: Victor de Sabata, Edward Elgar e Camille Saint-Saëns. Grimaldi Forum Monaco (più info)

ST JEAN CAP FERRAT

9.30-17.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige’: evento automobilistico internazionale della Costa Azzurra che riunisce centinaia di appassionati di auto e collezionisti in una mostra di veicoli d'epoca e quattro gare automobilistiche con stili diversi. Village et port de plaisance (info)

VENCE



18.30. Concerto di musica classica a cura dell’Orchestra da Camera della Filarmonica di Nizza Philharmonique de Nice. Cattedrale (info)



