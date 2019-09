Vallecrosia: termina all'opera Salesiana l'Open Week di sostegno scolastico 'Don Milani'

Si conclude, con l’ultimo pomeriggio di workshop, l’Open Week al centro di sostegno scolastico ‘Don Milani’, gestito dall’associazione ‘Grazie Don Bosco’, presso l’opera salesiana di Vallecrosia.

Con questa settimana di porte aperte, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, il centro ha voluto creare una vetrina che permettesse a ragazzi e genitori di conoscere gli operatori e i servizi forniti in materia di sostegno allo studio e al recupero degli anni scolastici. Durante queste giornate, mentre le lezioni del ‘recupero anni’ sono già in corso, il centro ha accolto, numerosi, coloro che volevano ottenere informazioni sul doposcuola e le lezioni individuali, fare l’iscrizione per la prima volta o semplicemente rinnovarla. Vivace è stata anche la partecipazione ai workshop pomeridiani, in particolare ai giochi didattici per i bambini delle elementari e al laboratorio sulle mappe concettuali, dedicato ai ragazzini delle medie: è arrivata anche già la richiesta dagli stessi genitori e ragazzi di riproporli in itinere durante l’anno scolastico.

Affluenza al di sopra della aspettative per i due incontri con le dottoresse Alessandra Giacobbe, psicologa e Stefania Ricci, neuropsichiatra infantile, che ringraziamo entrambe per la disponibilità e per la passione con cui hanno approfondito temi come i BES-Bisogni Educativi Speciali e le modalità con cui affrontare al meglio il post diagnosi DSA. Dato il grado di confusione e mala informazione in merito, queste tematiche sono risultate particolarmente interessanti per i genitori, ma soprattutto per gli insegnanti provenienti dagli Istituti del territorio, numerosi e pienamente partecipativi tra il pubblico di entrambe le conferenze.

Il centro ‘Don Milani’ ha già progettato alcuni laboratori integrativi per i bambini delle elementari a cadenza settimanale, rivolti non solo a coloro che usufruiranno dei servizi del centro ma anche agli esterni incuriositi dall’incontro tra gioco e didattica: ‘Gioco-Imparo’ proporrà giochi per stimolare l’apprendimento; ‘Operativa-mente’ è un laboratorio di attività pratica e movimento per l’interiorizzazione delle regole; ‘Teatro-emozioni’, un’officina di drammatizzazione e gestione delle emozioni, aperta anche ai ragazzi delle medie.

Le iscrizioni sono ancora aperte.