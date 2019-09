Ventimiglia: aree dismesse dalle Ferrovie, oggi importante incontro sulla riqualificazione del Parco Roya (Foto)

Proficuo incontro oggi tra il sindaco Scullino e la sua Amministrazione, alla presenza anche dell’On. Flavio Di Muro e i rappresentanti del Gruppo Fs Italiane, in particolare l'Amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, Umberto Lebruto e il Direttore territoriale produzione RFI, Daniele Mari.

Gli argomenti della riunione, voluta dal Sindaco Scullino e dall’Amministrazione comunale e condivisa dai rappresentanti di Ferrovie, era stata già attentamente valutata e approfondita nei mesi di luglio e agosto. Il Sindaco Scullino nel riprendere l’accordo che comprendente la riqualificazione urbanistica del Parco Roya e delle altre aree ferroviarie dismesse, ha condiviso con i rappresentanti del gruppo Ferrovie dello Stato di dare corso al vigente ‘Accordo di Programma’ anticipando gli standard urbanistici riferiti alle aree lungo Corso Genova e a monte della stazione ferroviaria.

In queste aree l’Amministrazione Comunale realizzerà per il corrente anno i parcheggi di scambio intermodale e a servizio della città per complessivi 900 posti auto. Entro il prossimo mese di dicembre, di comune accordo si procederà con la verifica degli aspetti giuridici, tecnici ed amministrativi preventivi alla proroga dell'accordo in scadenza e necessari per l’anticipazione degli standard urbanistici previsti nell’accordo medesimo. L’amministrazione Scullino si è dichiarata soddisfatta, ricordando che il primo accordo quadro era stato sottoscritto nel 2008 con la sua prima amministrazione, poi modificato nel 2014.

Nell’incontro molto fruttuoso è gia stato definito il prossimo incontro che avverrà a novembre quando sarà definita e condivisa la nuova bozza di accordo che sarà sviluppata da Ferrovie dello Stato sistemi urbani, insieme al Comune di Ventimiglia nelle persone del direttore operativo, Marco Prestileo e il segretario generale Antonino Germanotta.