L'Assessore Regionale Marco Scajola passa a 'Cambiamo!': dure invettive del Consigliere FI Simone Baggioli

“Ho ascoltato con stupore le dichiarazioni di Marco Scajola, assessore Regionale e traghettatore della disfatta di Forza Italia in tutta la Provincia di Imperia. Nel corso degli anni, questo ‘fortunato’ politico e amministratore è stato, differentemente da quanto da lui dichiarato, supportato da tutto il partito a livello provinciale e regionale, ottenendo risultati direi decisamente superiori alle capacità dimostrate”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di Forza Italia a Sanremo, Simone Baggioli, che ha commentato l’intervista pubblicata dal nostro giornale. “Si legge – prosegue - come questo ‘fuoriclasse’ della politica locale dichiari una sorta di ‘assenza di riconoscenza’ nei suoi confronti da parte di un partito fatto di uomini e donne sempre disponibili e pronti a sostenere gli ideali di libertà ed una tradizione moderata e riformista. Io credo invece che la realtà sia completamente l’opposto”.

“Prima Assessore in Comune ad Imperia – termina Baggioli - poi Coordinatore Provinciale, successivamente Consigliere Regionale prima ed Assessore dopo, insomma, un grazie allo Zio Claudio è doveroso come lo è nei confronti degli elettori di Forza Italia che oggi, come ieri, gli hanno permesso di poter esercitare un ruolo nell’esecutivo Regionale molto, forse troppo, ben remunerato”.