Domani e domenica anche nella nostra provincia i banchetti della Lega per chiedere di tornare al voto

‘Salvini non mollare, firma anche tu’: domani e domenica anche in provincia di Imperia i banchetti nei gazebo della Lega con Alessandro Piana, Commissario Provinciale che coordinerà l’iniziativa del weekend.

“Si tratta - ha spiegato il commissario provinciale - di un’iniziativa per chiedere democrazia, rispetto del voto e delle regole, che sarà sviluppata su tutto il nostro territorio”. Ecco l’elenco dei gazebo in provincia di Imperia:

- Lega Arma di Taggia: domenica in piazza Eroi Taggesi dalle 9.30 alle 12.30.

- Lega Bordighera: domani nell’area antistante Palazzo del Parco, via Vittorio Emanuele, dalle 9 alle 14.

- Lega Imperia: domani e domenica 22 in via San Giovanni dalle 8.30 alle 13.

- Lega Sanremo: domani in zona Foce nei pressi del supermercato Coop dalle 10 alle 13. Domenica in via Escoffier (statua di Mike Bongiorno) dalle 10 alle 13.

- Lega Val Nervia-Val Verbone: domani al parcheggio antistante il supermercato Mercatoò Local (ex Maxisconto) di via Braie a Camporosso dalle 9 alle 13. Lunedì su solettone di Vallecrosia angolo di via Colonnello, Aprosio 219 dalle 9 alle 13.

- Lega Ventimiglia: domani in corso della Repubblica angolo Via Roma dalle ore 9 alle 13.