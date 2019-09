Domani e domenica, 50 gazebo della Lega per raccolta firme in tutta la Liguria

“Domani e domenica saranno circa 50 i gazebo, da Ventimiglia a Sarzana, per l’iniziativa nazionale della Lega #Salvininonmollare. Raccoglieremo le firme contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione, che ha tolto la parola ai cittadini. Con questa iniziativa vogliamo dare il più totale sostegno a Matteo Salvini perché vada avanti per il bene dell'Italia e per ridare agli italiani la possibilità di tornare a votare e di scegliere liberamente e democraticamente da chi vogliono essere governati".

Così il segretario della Lega Liguria e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega, on. Edoardo Rixi, che domani pomeriggio sarà presente, dalle 16 circa, al gazebo di largo Pertini a Genova.



(in basso, tutti i punti interessati dai Gazebo)