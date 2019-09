Ventimiglia: nel weekend apertura straordinaria dell'area archeologica di Nervia e visite ai Balzi Rossi

L’Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia propone un’apertura straordinaria, domani dalle 17 alle 20, con un ‘Reading itinerante’ di testi di poeti e scrittori classici e moderni a cura dell’Associazione culturale Controtempo in collaborazione con Nuovi Poeti di Confine.

Durante l’evento visite guidate gratuite all’area archeologica. Non è necessaria la prenotazione. In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno dell’Antiquarium. Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, domani e domenica ha in programma dalle 10 alle 18 visite guidate a cura dei Servizi Educativi del museo. Percorsi guidati per grandi e più piccoli per scoprire come vivevano i nostri antenati, quali animali vedevano e cacciavano in un viaggio avventuroso nella Preistoria.