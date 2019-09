L'Assessore regionale Marco Scajola, domani ad Andora e domenica ad Imperia e Riva Ligure

L'assessore regionale Marco Scajola sarà domani ad Andora, per l'inaugurazione del ‘Festival del Bonsai - Piante Fiori & Sapori’, organizzata dall'associazione culturale ‘Drynemetum’.

Domenica sarà invece ad Imperia, per le celebrazioni in onore di San Maurizio. Infine, sempre domenica l'Assessore regionale sarà a Riva Ligure, per il ‘Premio Riva Ligure 2019’, durante il quale all'interno del tradizionale Consiglio comunale straordinario e solenne, sarà conferito l'istituto della Cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto.