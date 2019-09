Imperia: per le 'Giornate del Patrimonio' domani e domenica visite allo storico Palazzo Guarneri

In occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2019’ di domani e domenica, visita allo storico Palazzo Guarnieri di Imperia Porto Maurizio in piazza Pagliari 4 nel caratteristico borgo Parasio, dove prosegue la mostra di Serenella Sossi ‘Le fil bleu...’.

In concomitanza sarà possibile visitare tutte le ricche sale del Palazzo, grazie alla collaborazione del Circolo Parasio, dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione di Imperia e dell'Associazione Compagnia Dell'Ulivo, le prestigiose associazioni culturali che hanno sede appunto in Palazzo Guarnieri. Un'ottima opportunità per fare una interessante visita di queste sale, poco conosciute, patrimonio culturale della Città di Imperia e dello splendido loggiato da cui si gode una stupenda vista sul porto.

La mostra di Serenella Sossi è visibile ancora questa settimana dalle 17 alle 20.