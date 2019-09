I parrucchieri Gori saranno presenti dal 25 al 28 settembre alla seconda edizione di “Sanremo Canta Napoli” con uno staff di stilisti e truccatori

Dal 25 al 28 settembre si terrà la seconda edizione di “Sanremo Canta Napoli”. Saranno 20 i nuovi talenti (tra interpreti e autori) che si esibiranno al Teatro dell'Opera del Casinò Municipale di Sanremo. I cantanti provengono da Napoli e provincia ma anche da Roma, dalla Sardegna, dal Belgio e dalla Svizzera.

All'evento saranno presenti i parrucchieri Gori, in collaborazione con l'Accademia Formativa Scuola di estetica, con il loro staff di stilisti e truccatori. I parrucchieri Gori di Arma di Taggia avranno l'esclusiva di curare le acconciature dei protagonisti e si occuperanno del defilé di moda che si terrà sabato 28 settembre presso le scalinate del Casinò. Per il trucco ci sarà Andrea Pallanca, international make up artist e docente di make up presso prestigiosi istituti di moda e numerose accademie internazionali.