Conio: domani e domenica lo stoccafisso sarà protagonista alla festa patronale di San Maurizio

Domani e domenica torna protagonista il sodalizio tra Ineja Food e la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Per il secondo anno consecutivo lo staff di Ineja sarà presente a Conio per la Festa Patronale di San Maurizio, tra tradizioni, buona cucina e musica.



Lo stoccafisso incontra la specialità di Conio: la classica ricetta del pesce stocco del Comitato di San Giovanni verrà proposto questa volta in una versione arricchita dai fagioli. Una gemellaggio che vede le sue radici nella storia e nell'antica strada di sdoganamento che portava lo stoccafisso a Imperia, passando proprio per Conio.



Sarà possibile assaggiare la cucina di Ineja Food domani a cena a partire dalle 19 e, domenica a pranzo a partire dalle 13. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it