Nuovi Corsi alla Scuola Di Musica "Ottorino Respighi: lezioni dimostrative e gratuite già domani (sabato 21)

Quest'anno accanto ai tradizionali corsi, la storica Scuola di Musica "Ottorino Respighi" di Sanremo propone un nuovo corso assolutamente innovativo moderno ed entusiasmante , al passo con i nostri tempi: "Magic Music for Piano".Questo è un corso collettivo dove, attraverso una serie di attività legate al linguaggio musicale, si impara a suonare il pianoforte, ad improvvisare e suonare le proprie composizioni.

Un corso con il quale gli studenti, oltre che suonare uno strumento, potranno sviluppare l'apprezzamento e l'amore per la musica. Il corso è rivolto a grandi e piccini a partire dagli 8 anni. Lezioni dimostrative gratuite domani e sabato 28 settembre alle 17.

Accanto a "Magic Music for Piano sarà avviato il corso: "Magic Music for Children" rivolto a bambini in età prescolare (corso collettivo a partire dai 4 anni)

In Magic Music for Children i più piccoli potranno scoprire il mondo della Musica attraverso il gioco. Lezioni dimostrative gratuite sabato 21 e sabato 28 settembre alle ore 16.

I corsi del nuovo anno scolastico, inizieranno martedì 1 ottobre p.v.

Oltre alle novità presentate, proseguono i corsi tradizionali di strumento e canto, sia classici che moderni e corsi di musica d'insieme jazz.

La Scuola fondata nel 1962, è funzionante con Presa d'Atto Ministeriale n.12424 del 29-12-1972, e prepara gli allievi alle varie Certificazioni per sostenere gli Esami in Conservatorio.

La scorsa settimana, il nostro allievo Andrea Zanteschi, ha superato brillantemente, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, l'esame di Certificazione di Teoria, Ritmica e Percezione musicale ottenendo la votazione di 9\10.