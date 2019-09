Ventimiglia: controlli dei Forestali ieri per presunte irregolarità nella pulizia del Roya, al momento nessuna sanzione

Intervento dei Carabinieri Forestali, ieri pomeriggio alla foce del fiume Roya per alcune presunte irregolarità, che sarebbero state commesse nel corso della pulizia del greto dello stesso, nell’ambito della messa in sicurezza in previsione delle piogge autunnali e per la ormai imminente apertura del parcheggio.

Al momento non ci sono precise indicazioni da parte delle forze dell’ordine, che sarebbero intervenute su alcune segnalazioni di cittadini, per il taglio di alcuni arbusti che, invece, sarebbero dovuti rimanere per la salvaguardia degli animali che vivono sul fiume. I Carabinieri si sono presentati ieri in Comune, dopo aver visionato la situazione sul fiume ed hanno preso atto che i lavori fossero stati autorizzati.

Al momento non è stata elevata nessuna contestazione nei confronti del Comune. Secondo quanto trapelato sembra che, nel corso della pulizia di alcuni alberi grandi, sarebbero stati tagliati alcuni arbusti bassi e per questo potrebbe sortire una sanzione nei confronti del Comune stesso.

Dall’Amministrazione fanno sapere che “C’è il massimo rispetto e la totale collaborazione per chi controlla ma siamo certi che non ci siano i presupposti per una sanzione. Se così fosse comunque cercheremo di capire cosa sia realmente successo”.