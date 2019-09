Sanremo: violenza nei confronti della compagna, 38enne minaccia anche i poliziotti. Condannato a 4 mesi

Un 38enne originario della provincia di Catanzaro ma domiciliato a Sanremo per lavoro, è stato condannato oggi in tribunale a 4 mesi di reclusione, per minacce a pubblico ufficiale. Il caso è emerso dopo essere stato invitato presso gli uffici del Commissariato sanremese per la notifica di un ‘ammonimento’ emesso dal Questore di Imperia per atti persecutori che lo stesso aveva posto in essere nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo, in diverse circostanze sia durante la pregressa relazione sentimentale che dopo la fine della stessa, aveva manifestato la sua aggressività nei confronti della sua compagna, una donna di 45 anni anche lei di origini calabresi. Negli ultimi mesi l’uomo si rendeva protagonista di un’escalation di episodi violenti, tanto da richiedere in più circostanze l’intervento delle forze di polizia. In uno degli ultimi episodi, la vittima è stata aggredita alla presenza del figlio minore, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Solo l’intervento degli agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine ha posto fine alla condotta violenta dell’uomo, che dava ulteriormente in escandescenze negli uffici del Commissariato arrivando ad inveire e scagliarsi fisicamente contro gli operatori di polizia. Nella circostanza l’aggressore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le continue minacce e violenze patite dalla donna, profondamente intimorita per l’incolumità propria e del figlio, inducevano la stessa a presentare istanza di ammonimento sperando in un futuro ravvedimento dell’uomo. Dopo un’attenta istruttoria, il Questore di Imperia ha emesso il provvedimento di ‘ammonimento’. Convocato in Commissariato per la notifica dell’atto in questione, l’uomo ha dato ulteriore conferma della sua indole aggressiva e attitudine violenta, insultando e minacciando gli agenti, picchiando uno degli agenti che cercava di riportarlo alla calma. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed oggi condannato, con pena sospesa, a 4 mesi di reclusione.