Taggia: nuovo passaggio pedonale rialzato in via Primo Maggio, a breve ne arriveranno altri tre

E' stato realizzato il primo dei quattro nuovi passaggi pedonali rialzati che saranno collocati entro le prossime settimane su Taggia. Gli operai hanno lavorato tutto il giorno per creare il nuovo rallentatore su via Primo Maggio, all'altezza con strada Antica Badalucco, poco prima del cavalcavia dell'autostrada.



Si tratta del primo dei due attraversamenti pedonali rialzati previsti su Taggia. L'altro sarà in via Ottimo Anfossi, all'inizio di piazza IV Novembre, dal monumento ai caduti. Gli altri due previsti dall'amministrazione comunale verranno realizzati nelle prossime settimane su Arma di Taggia, in via della Stazione, all'altezza dell'ingresso del viale delle palme ed in via Boselli, prima dell'incrocio con via Doria.

Questi lavori non creano particolari disagi al traffico. Infatti, la ditta procede alla creazione di un'area cantiere con senso unico alternato, per arrivare al ripristino della normale circolazione dopo alcune ore di lavoro.