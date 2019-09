A Taggia le panchine tornano in Piazza Farini: nei prossimi mesi via a nuovi lavori su piazza Garibaldi e via Anfossi

A Taggia sono state ricollocate le panchine di piazza Farini. Nei giorni scorsi, intorno a questi elementi d'arredo erano nate alcune polemiche (LINK). Infatti, queste nuove sedute, di materiale pregiato e di design erano state rimosse e non più posizionate ma soprattutto abbandonate all'interno dell'area delle ex Caserme Revelli.



Nella piazzetta del centro storico, le panchine sono state spostate rispetto alla loro collocazione originaria. L'amministrazione del sindaco Mario Conio ha deciso di non rimetterle più intorno allo stemma comunale a terra e di posizionarle intorno ad un vaso, a lato piazza. Una prima modifica che era al vaglio degli uffici per ovviare proprio alla necessità di dover rimuovere le tre panchine ad ogni manifestazione, per motivi di sicurezza.



Il completamento di piazza Farini così come la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati (LINK) apre le porte ad una stagione di interventi che interesseranno Taggia. Infatti, tra l'autunno e l'inverno è previsto, l'atteso e più volte annunciato, avvio dei lavori di rifacimento di piazzetta Garibaldi ed il conseguente cambio di viabilità, così come la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, in via Anfossi, tra i giardini ed il campo tra le due scuole.