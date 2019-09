Sanremo: ampliamento della videosorveglianza, in Comune arrivano tre offerte per il nuovo intervento da oltre 200 mila euro

Nuovo passo avanti per il nuovo progetto di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza in HD del Comune di Sanremo. Questa mattina a Palazzo Bellevue era in programma l’apertura delle buste per la realizzazione della seconda parte del secondo lotto. In totale sono tre le imprese che si sono fatte avanti per il progetto e nei prossimi giorni gli uffici comunali prenderanno visione delle singole offerte per determinare quella vincente.

Nel criterio di aggiudicazione del lavoro verrà data la precedenza all’offerta economicamente più vantaggiosa ma sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Su un totale di 100 punti 75 saranno per l’offerta tecnica e 25 per l’offerta economica. In parole povere: si terrà d’occhio il costo ma senza mai mettere in secondo piano la qualità del lavoro.

Si tratta di un intervento da oltre 200 mila euro (212.049,18 euro, per la precisione) che permetterà al Comune di potenziare ancora il sistema con l’installazione di una lunga serie di telecamere nelle zone che ancora non sono state toccate dai primi lotti. Gli occhi elettronici saranno installati anche in periferia e nelle frazioni e ne sono previste anche 64 per la pista ciclopedonale. Le nuove telecamere della pista ciclabile andranno ad integrarsi con le colonnine di sicurezza che saranno installate grazie al finanziamento regionale ottenuto insieme ai Comuni di Taggia e Ospedaletti (leggi la notizia cliccando QUI).