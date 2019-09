Ventimiglia: aprirà ufficialmente lunedì prossimo al termine dei lavori il parcheggio alla foce del Roya

Dovrebbe aprire regolarmente lunedì o martedì prossimo il parcheggio alla foce del fiume Roya a Ventimiglia, che il Sindaco della città di confine ha deciso di aprire con una ordinanza promulgata ieri.

La conferma è arrivata nelle ultime ore, visto che la zona è già di fatto pronta ed aperta ma ancora con problemi dettati dai lavori che si stanno svolgendo sul greto del fiume per garantire la massima sicurezza. Sono già stati sistemati i parcometri ed il costo orario sarà lo stesso di tutto il resto della città. Il parcheggio, che insiste su una zona del Demanio Fluviale, è stato fortemente voluto dall’attuale Amministrazione per sopperire alla carenza di posti auto a Ventimiglia e servirà in particolare il venerdì, in occasione del mercato.

Come anticipato ieri da Scullino, il parcheggio rimarrà chiuso nel periodo invernale, tra ottobre e marzo ma, per il resto dei mesi sarà una boccata d’ossigeno per gli automobilisti ventimigliesi ed i turisti, oltre ai moltissimi francesi che, ogni giorno si recano nella città di confine. La zona è ancora off-limits per consentire i lavori di sistemazione che termineranno entro sabato, visto che per domenica è prevista pioggia.

In caso di precipitazioni il parcheggio sarà chiuso e verrà garantita la massima sicurezza. “Abbiamo preso questa decisione – ha confermato oggi il Sindaco – per garantire un luogo dove parcheggiare ma con un occhio attento alla sicurezza e non certo per fare cassa. Ci appelliamo anche agli enti preposti, affinchè capiscano che si tratta di un momento di transizione, in attesa di spazi che sono in fase di progettualità”.