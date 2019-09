Vallecrosia: convocato per martedì 1° ottobre il Consiglio Comunale vallecrosino

È martedì stato convocato per martedì 1° ottobre 2019, alle ore 20.00, nella Sala Polivalente di via C. Colombo, il Consiglio Comunale di Vallecrosia durante il quale sarà trattato il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 31 luglio 2019 e del 7 agosto 2019;

2. Approvazione aggiornamento del piano acustico comunale;

3. Approvazione regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee;

4. Adozione variante al P.U.C., ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997, per la demolizione di fabbricato e ricostruzione con ampliamento, fuori sito, in applicazione dell'art. 6 della L.R. 49/2009 (p.e. 4483/2019 - richiedente : Ciribilli Cristina ed altri);

5. Variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.A.), adottato con D.C.C. n. 34 del 19.05.2016, approvato con D.C.C. n. 5 in data 16.02.2017;

6. Approvazione nuovo testo della convenzione per la costituzione di un'associazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra i comuni del bacino ventimigliese avente ad oggetto il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;

7. Interpellanze presentate in data 19.09.2019, acquisite al prot. nn. 12335; 12336; 12337; 12339;

8. Mozione presentata in data 19.09.2019, acquisita al prot. n. 12340.