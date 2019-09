L'Onorevole Flavio Di Muro da Montecitorio al Presidente Conte: “Ventimiglia non deve tornare il campo profughi d’Europa”

Il Deputato ventimigliese Flavio Di Muro è intervenuto ieri sera, nel corso della riunione della Camera, incentrando il suo discorso sul problema migranti e soprattutto sulla situazione al confine italo-francese. Lo ha fatto a pochi minuti dal primo vertice tra il governo italiano e quello francese.

Di Muro ha evidenziato l’aumento delle cosiddette ‘navi fantasma’ che portano carichi di disperati sulle coste italiane e che le navi Ong caricano nel mediterraneo centinaia di migranti mentre Lampedusa è già al collasso e gli arrivi di settembre hanno già superato oggi, gli stessi dello scorso anno.

“Vorrei sottolineare quanto accade a Ventimiglia, la mia città – ha detto Di Muro – perché al confine sono schierati 10 blindati e 50 gendarmi a mitra spianati. Le auto degli italiani vengono fermati con perquisizioni, talvolta anche irruente senza dimenticare i problemi dei pendolari che viaggiano sui treni, dove spesso i migranti tentano la fuga. I respingimenti dei migranti dalla Francia sono aumentati: a luglio ed agosto sono stati 150 al mese mentre a settembre hanno superato i 400”.

Di Muro ha espresso la sua preoccupazione al Presidente della Camera e di riflesso al Governo Conte, sulla situazione in atto: “La situazione potrebbe degenerare, proprio come accaduto quando al Governo c’era il Partito Democratico. Il Presidente Conte deve chiedere una cosa molto semplice a Macron, ovvero di aprire il confine di Ventimiglia. Nel vertice si parla di immigrazione e ricollocamenti e mi viene da sorridere perché pensiamo di ridistribuire in tutto il continente i nuovi sbarcati, quando a poche centinaia di metri dal confine francese sono pronti a centinaia”.

Di Muro ha poi concluso con una domanda precisa al Governo ed al Presidente Conte: “Una volta si diceva che, per colpa di Salvini e dei suo carattere non si riusciva ad avere un buon rapporto per risolvere le controversie con la Francia. Bene, adesso al governo c’è sempre Conte ma è cambiata la maggioranza. Dimostri questa amicizia con il presidente Macron e faccia seguire dalle parole i fatti. Perché Ventimiglia non deve tornare il campo profughi d’Europa”.