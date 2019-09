Soldano: sabato prossimo l'appuntamento con l'antico rito della vendemmia tra le vie del paese

Girando nei vicoli di Soldano si possono ancora riscoprire i sapori dei borghi antichi. Tra i carugi, le antiche porte, edicole votive, giardini e muri in pietra, si affonda tra i silenzi del ‘Borgo del Rossese’.

In questi giorni ha avuto inizio l’antico rito della vendemmia, la raccolta dell’uva, il trasporto in cantina sino alle fasi successive che portano all’imbottigliamento del nettare. Sabato prossimo, dalle 15.30, Confesercenti insieme al Comune di Soldano offriranno un tuffo in questa storia. Un pomeriggio dedicato ai profumi della terra con il ‘Tempo di Vendemmia’, un tour turistico con più tappe, ospiti del sindaco Isio Cassini che ha pensato di aprire il paese nel periodo tanto atteso della vendemmia.

Con il ritrovo in piazza del Comune (parcheggio per le auto), i visitatori accompagnati da una guida turistica specializzata della cooperativa Omnia, gireranno lungo un percorso emozionante tra i carugi, tra racconti di antiche novelle legate ai vigneti alla raccolta dell’uva, alla storia del prestigioso paese.

Tra una piazza e l’altra il tour raggiungerà i filari delle vigne di località Fullavin, a pochi passi dal centro. Un’occasione per una chiacchierata con i contadini che il vino lo producono partendo dalla faticosa e difficile lavorazione e preparazione meticolosa della terra arrivando all’imbottigliamento. Si scopriranno le tradizioni popolari che da secoli vengono tramandate tra le famiglie e che ancora oggi sono rimaste vive con quella rituale manualità di gesti e di azioni.

Confesercenti inizia con questa prima tappa a Soldano alla ricerca di nuove occasioni di turismo esperienziale, per offrire un’immersione in paesaggi suggestivi, regalando occasioni per scoprire la tradizione, la filosofia e la cultura della vendemmia. Un pomeriggio che si concluderà a ‘porte aperte’ nella cantina del agriturismo ‘Poggi dell’Elmo’ e una degustazione di tre vini del vignaiolo Giovanni Guglielmi.

Il costo dell’evento è di 20 euro tutto compreso, con l’obbligo di prenotazione al numero 0184 229507 o alla mail info@cooperativa-omnia.com.