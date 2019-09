Sanremo: con 'Genius Loci' il Forte di Santa Tecla diventa la casa delle eccellenze artigiane del territorio (Foto e Video)

Le eccellenze artigiane del nostro territorio, condite da ingegno, tradizioni, abilità e passioni nel turismo esperienziale, sono in mostra al Forte di Santa Tecla.

È stata presentata questa mattina alla presenza dell'assessore regionale Gianni Berrino, dell'assessore del Comune di Sanremo Mauro Menozzi, degli organizzatori e del Presidente territoriale CNA Imperia Michele Mattucci Breccione il contenitore 'Genius Loci', la mostra delle eccellenze firmate dagli artigiani liguri. Con loro anche Claudio Porchia, giornalista e Presidente della Associazione 'I Ristoranti della Tavolozza'.

Le interviste

L'evento prevede l'allestimento di due aree: una dedicata ai prodotti e alle lavorazioni che hanno il riconoscimento del marchio “Artigiani in Liguria - classe superiore” e un'altra dedicata allo svolgimento di seminari, incontri informativi e di approfondimento, cooking show per la declinazione del valore intrinseco del territorio e del suo 'genius loci' quale strumento di promozione della Liguria come destinazione turistica.