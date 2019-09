Pieve di Teco: 'Ridere al Salvini', tutto esaurito per lo spettacolo di Enzo Paci

“Ridere al Salvini 2019” parte con un “tutto esaurito”. Non ci sono più posti disponibili per lo spettacolo di Enzo Paci di venerdì 20 settembre alle 21.



Lo spettacolo che dà il via alla rassegna che si svolgerà a Pieve di Teco fino a Dicembre segna il felice ritorno dell’attore genovese al Teatro Salvini. Dopo il sold out di “Come fai, fai bene” nella scorsa stagione, Paci torna sul palco, anche questa volta accompagnato da Romina Uguzzoni, mettendo in scena il nuovo testo “Tutto quello che c’è”, scritto a quattro mani con Matteo Monforte, direttore artistico della rassegna insieme a Eugenio Ripepi. Sarà un’occasione per entrare a contatto con il lato più Stand UP di un attore formato al Teatro Stabile di Genova, che tiene il palco con un ritmo che pochi colleghi possono sostenere ed eguagliare.

"Enzo Paci nasce attore di prosa, diplomandosi nel 2000 alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e lavorando, tra gli altri, con registi del calibro di Luca Ronconi, Marco Sciaccaluga, Valerio Binasco, Giorgio Gallione. - ricordano dall'organizzazione - Ha lavorato per Radio 19, l’emittente del quotidiano genovese Il Secolo XIX e dal 2009 è entrato del gruppo di “Zelig Off” in onda su Canale 5. Nel 2011 è invece già protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica “Central Station” in onda su Comedy Central. Nell’edizione 2012 di “Zelig off” si esibisce in duo con Andrea Bottesini. Nelľ autunno 2015 torna ad esibirsi nuovamente a “Colorado Café” condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ritorna nell’edizione 2016. È reduce dalla fortunatissima tournée e televisiva di “Come fai, fai bene”".

"Ridere al Salvini 2019 è un evento reso possibile dall’interessamento della Provincia di Imperia. Si svolgerà con il patrocinio del Comune di Pieve di Teco, organizzato dall’associazione culturale Proxima No Profit. Sir Service di Marco Pastorino è il main sponsor della rassegna. “Ormeasco a Teatro”, ovvero le cantine Cascina Nirasca, Colle Sereno, Deperi Paolo, Eredi Guglierame, Fontana Cota e Lupi, offriranno durante ogni serata una degustazione dei loro vini compresa nel prezzo del biglietto. I biglietti di tutti gli spettacoli sono in vendita a 10 € dietro prenotazione ai numeri 393 8813309 e 339 5753743" - concludono gli organizzatori .