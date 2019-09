Nel weekend il primo “Bordighera Dog Show” ai Giardini Löwe, un'occasione per sfilare con il proprio amico a quattro zampe

Sabato e domenica ai Giardini Löwe, a partire dalle 10 è in programma il “Bordighera Dog Show”, prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze "ufficiali" e "fantasia", meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati.

Un'occasione per sfilare con il proprio amico a quattro zampe, non importa se chic o shabby chic, e magari partecipare con lui a un evento "quasi mondano", quasi per gioco, divertendosi insieme nei giochi che si svolgeranno la domenica.

Per tutte le informazioni, il regolamento, gli orari delle esibizioni e le iscrizioni consultare l'evento di Facebook “Bordighera Dog Show”.