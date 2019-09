70° Festival di Sanremo: l’annuncio dei ‘big’ slitta a gennaio, lo farà Amadeus durante ‘I soliti ignoti’

Altra novità in vista del Festival di Sanremo 2019, la 70ª edizione della kermesse più importante della televisione italiana.

Stando a quanto emerge da alcune notizie che stanno circolando in queste ore sul web, pare che l’annuncio dei ‘big’ sarà spostato da dicembre a gennaio. I nomi dei partecipanti saranno svelati da Amadeus il 6 gennaio durante la puntata de ‘I soliti ignoti’.

Un cambio di passo rispetto al passato. Dal 2015, infatti, i ‘big’ venivano annunciati sempre in diretta Rai ma a dicembre. Quest’anno, invece, l’ultimo mese dell’anno vedrà solo la finalissima dei ‘giovani’, in programma il 17 dicembre sempre in diretta su Rai1.