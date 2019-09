Servizio Civile Nazionale: quattro posti a disposizione alla Caritas Diocesana Ventimiglia-Sanremo

Caritas Italiana cerca volontari per i progetti all'estero

in Medio-Oriente: Libano

in Asia: Filippine, Indonesia, Sri Lanka e Thailandia

in Europa : Albania, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Grecia e Repubblica Moldova

in Africa: Gibuti, Senegal, Sierra Leone, Etiopia, Rwanda e Kenya

in America Latina: Guatemala, Haiti e Nicaragua



Oltre al contributo mensile di 439,50 Euro, chi svolge il servizio civile all'estero riceve una indennità aggiuntiva ed è spesato per i viaggi, il vitto e l'alloggio.



Le domande vanno presentate on line collegandosi al sito:

https://domandaonline.serviziocivile.it



Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.