eToro: è realmente il migliore?

Sono diversi i broker online che offrono la possibilità ai neofiti e non di fare trading in totale sicurezza, assicurandogli diverse forme di protezione e aiuto negli investimenti.

Ognuna ha una sua caratteristica particolare, un suo mercato di azione, un suo tipo di asset su cui poter investire, ma quasi tutte cercano di lavorare su aspetti in comune: creare una piattaforma semplice per tutti e dare l’offerta economica migliore per i neotrader che vogliono cominciare con un portafoglio piccolo.

Tra tutti questi, un nome spicca in particolare: eToro.

Chi è eToro e perché è così famoso

Se esiste un padrone del mondo del trading online, attualmente questi è eToro, su questo non possono esserci ombre di dubbio.

Sia perché è considerata da molti attendibile, sicura e affidabile, sia perché il suo successo è dovuto da una decisiva e perfetta campagna social cominciata dal primo giorno, che gli ha permesso man mano di guadagnarsi sempre di più la fiducia e il consenso degli investitori.

Tecnicamente parlando, sono due le caratteristiche decisive del suo successo, che non si arresta tra i neofiti o poco esperti del settore, ma coinvolge proprio tutti, pure chi fa trading online ormai da un certo notevole lasso di tempo: la possibilità di copiare gli investimenti di altri traders e ricevere bonus proporzionali al numero di followers.

Di cosa parliamo? eToro offre ai suoi utenti la possibilità di capire, vedere e osservare di persona come lavorano gli altri traders, quelli vincenti, che sanno al meglio come operare sui mercati e trarne il maggior profitto con il minimo rischio. Questa, dalle opinioni sul broker Etoro che troviamo in rete, è la migliore della scuole possibili, secondo molti.

Inoltre, eToro è fatto su misura per chi vuole incominciare a giocare sui mercati internazionali e non, ma non ha le conoscenze né possiede possibilità economiche di alto livello.

La loro piattaforma è semplice, intuitiva, dal design creato per mettere di organizzare sin da subito una postazione di lavoro veloce e rapida, che permetta di poter controllare i dati e le informazioni in tempo reale in qualsiasi momento e senza troppi passaggi.

Si può depositare e prelevare tranquillamente con PayPal, aprendo questo un grande ventaglio di possibilità, per chi ha paura di dover fare troppi inutili passaggi per poter depositare o prendere il proprio denaro o per chi teme ha mettere in rete le informazioni riservate collegate ai propri conti e carte.

Altra chicca, per i trader più intraprendenti o più attenti, è l’app apposita di eToro, che permette sia di avere sempre controllo il proprio investimento sia di continuare a fare trading seppur lontani da una postazione fissa con facilità e immediatezza.

La nostra recensione di eToro

Quel che è sicuro su eToro è che parliamo di un broker regolarizzato , quindi di un broker sicuro, legale e che rispetta tutte le leggi e le convenzioni previste dall’Unione Europea per quel che riguarda il reparto finanziario.

Tra i pochi ad avere prestato attenzione totale alla regolamentazione, è regolamentato con licenza FCA, organo di controllo del Regno Unito.

Tra le sue caratteristiche c’è quella del CopyTrading automatico, sistema regolamentato e rivolto al cliente come dimostrazione di servizio di qualità innegabile e senza uguali.

Account demo

Se tutto quello che avete letto vi ha convinto e volete iniziare, noi vi consigliamo di fare sempre un ulteriore passaggio prima di cominciare, per essere sicuri di fare le cose nel mondo giusto.

eToro, come tutti i grandi broker, offre la possibilità di creare un Conto demo, col quale iniziare a capire per bene come si fa trading, quali sono le cose da sapere, quali da evitare e di farlo in totale sicurezza, poiché non si rischiano i propri soldi.

L’apertura del Conto Demo è gratuita, senza vincoli di depositi, e se sarete bravi, non guadagnerete nulla, poiché è solo una prova, ma assolutamente utile e consigliata per cominciare a fare trading ad alti livelli.