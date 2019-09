Ventimiglia: bidoni e carrelli sui posteggi per portatori di handicap, l'associazione 'Amici dei Disabili' scrive al sindaco e al Carrefour “Situazione sconcertante” (Foto)

I bidoni e i carrelli sui posti auto per i disabili

Posteggi per i portatori di handicap occupati da bidoni della spazzatura e carrelli per la merce. È questa la situazione che oggi viene denunciata dall'associazione 'Amici dei Disabili' e le foto scattate all'esterno del Carrefour di Ventimiglia parlano chiaro.

Nella lettera inviata alla nostra redazione i responsabili dell'associazione affermano di aver più volte fatto richieste verbali affinché i posteggi dedicati all'esterno del Carrefour non fossero occupati ma, a quanto pare sono servite a nulla.

“Verosimilmente le nostre osservazioni verbali non sono servite e dunque dopo l’ennesimo “atto di violenza” a discapito dei portatori di handicap, decidiamo oggi di farVi partecipi della mancanza di sensibilità che riscontriamo al punto vendita di Ventimiglia” scrive il presidente dell'associazione, Ernesto Basso.

E poi: “Il primo stallo occupato con dei bidoni della nettezza urbana, solitamente collocati a circa 15/20 metri più avanti, spostati dall’addetto al ricevimento merci per agevolare il camion. Il secondo... con le merci”.

Si spera ora che possa intervenire l'amministrazione comunale o la direzione del punto vendita Carrefour per fare in modo che non si ripetano più episodi simili.