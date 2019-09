Sanremo: investita mentre attraversa sulle strisce, al pronto soccorso una ragazza (foto)

Una ragazza di circa 20 anni questa sera è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, in corso Orazio Raimondo a Sanremo. Secondo le prime informazioni, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in un punto al buio, in quel momento è arrivata un’auto che l’ha investita.



La ragazza è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un equipaggio di Volontari Sanremo Soccorso.