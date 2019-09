Sanremo: 75enne cade da un albero, uomo portato in elicottero al Santa Corona in codice 'rosso'

Un uomo di 75 anni (T.S.) è ricoverato da questa mattina in codice 'rosso' di massima gravità al Santa Corona di Pietra Ligure a seguito delle ferite riportate cadendo da un albero.

I primi soccorsi sono stati prestati da un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia oltre che dal personale dell'automedica del 118. Successivamente ne è stato predisposto il trasferimento in elicottero al Santa Corona. Presenti anche i vigili del fuoco di Sanremo che hanno coadiuvato il personale medico oltre ad allestire il trasferimento aereo.

Le sue condizioni sono serie per via delle molteplici contusioni riportate nella caduta dall'albero da un'altezza di circa due metri. Dopo l'impatto con il terreno ha perso conoscenza per diversi minuti.