Galleria del Tenda riaperta questo pomeriggio dopo tre giorni di chiusura per lavori da parte di Anas

È stata riaperta alle 18 di oggi la galleria del Tenda, rimasta chiusa per tre giorni in orario diurno per interventi programmati.

Anas infatti ha programmato l’intervento di risanamento della pavimentazione lungo il versante francese del Colle di Tenda, in corrispondenza dell’area di cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo tunnel.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in progetto, che rientrano nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova opera, il tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, è stato necessario chiudere la galleria in entrambi i sensi di marcia da martedì a giovedì, nella fascia oraria 8:30 – 17:30.