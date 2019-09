Riva Ligure e Santo Stefano al Mare unite per discutere di progetti per la mobilità sostenibile

Domani alle 12, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in contemporanea a Riva Ligure (Biblioteca Pastonchi) e a Santo Stefano al Mare (Sala Polivalente) si terrà un incontro con insegnanti, amministratori e genitori per parlare di Mobilità Sostenibile.

Nello specifico si discuterà di progetti Bike to School e Pedibus portando l'esperienza raccolta attraverso il progetto EDU-MOB. Con l’occasione sarà diffuso l’invito a partecipare agli eventi della settimana successiva che saranno:

Mercoledì 25 settembre Santo Stefano (primaria) evento misto bici/pedibus - punto di raccolta alle 7.45 presso il comune di Santo Stefano e arrivo previsto a scuola per le 8.25 circa

Giovedì 26 settembre Riva Ligure (primaria) evento/sperimentazione Pedibus, con tre punti di raccolta: Partenza 7.45 Via Pastonchi (all'incrocio con via De Gasperi); Corso Villaregia (all'altezza del ristorante Vela Blu); Piazza Matteotti, arrivo a scuola per le 8.25 circa

Venerdì 27 settembre Riva Ligure (secondaria) evento solo bike to school - punto di raccolta alle 7.15 presso il comune di Santo Stefano, si percorre la ciclabile fino a Riva (orario di ingresso a scuola ore 7.45 circa)

Il Parco Naturale delle Alpi Liguri è soggetto esecutore sul territorio, con gli educatori della Cooperativa Hesperos, del progetto europeo Edumob, con capofila Regione Liguria, co-finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020, che ha come obiettivo favorire il cambiamento di comportamenti sulla mobilità.

L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Riva e Santo Stefano, i Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

Quest’anno la campagna della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e sui vantaggi che può avere per la nostra salute, il nostro ambiente e il nostro conto in banca!

Le modalità di trasporto attivo sono prive di emissioni e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo. Anche le città che promuovono la marcia e il ciclismo ​​sono più attraenti, meno congestionate e consentono una migliore qualità della vita.