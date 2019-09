Ventimiglia: iniziato il convegno sulla comunicazione tra i porti della nostra costa, Scullino "Creiamo l'autostrada del mare"

“Un’autostrada del mare”: è questo il sogno del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, annunciata oggi nel corso dell’incontro, organizzato dall’associazione monegasca ‘Sportello Italia’ e dal Comune di Ventimiglia, il cui oggetto principale saranno le comunicazioni ed i trasferimenti via mare.

Il primo cittadino, evidenziando l’importanza dei collegamenti via mare, in particolare quello tra la città di confine e Montecarlo, tra le quali ci si potrà spostare in soli 7 minuti. All’incontro di oggi erano presenti tutte le Amministrazioni della nostra provincia, per seguire da vicino il convegno, che si pone alla base di un importante rapporto economico tra gli approdi turistici.

L’incontro di oggi fa parte dell’idea programmatica dell’Amministrazione frontaliera guidata dal Sindaco Gaetano Scullino, per unire i porti di Sanremo, Ventimiglia e Monaco pensando in futuro anche a quello di Ospedaletti, bloccato da anni e senza dimenticare Marina degli Aregai, San Lorenzo al Mare ed Imperia, visto che era presente anche il Sindaco Claudio Scajola.

Insieme all’ambasciatore italiano a Monaco, Cristiano Gallo, c’erano anche gli esponenti della società ‘Porti di Monaco’, il sindaco del Principato ed una serie di autorità. Con loro anche Roberto Thielen, imprenditore olandese che ha confermato il suo interesse economico sulla città di Ventimiglia.

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha portato i saluti del Comune ed ha aperto il dibattito anche ai suoi colleghi, dopo l’intervento dell’Ambasciatore italiano a Monaco. Tra i primi il Sindaco di Ospedaletti che, dopo l’annuncio attraverso il nostro giornale, ha confermato che ad ottobre dovrebbe sbloccarsi il contenzioso che ha fermato da anni il porto di Marina di Baiaverde. Daniele Cimiotti ha sottolinea come, dopo l’assegnazione del bando per riprendere i lavori, questi potrebbero terminare entro 5 anni, consentendo l’apertura dell’approdo.

Fabio Finamore, esponente dell’associazione ‘Sportello Italia’ ha confermato l’importanza dell’unione tra gli approdi turistici e non solo, anche per il trasporto tra le città del ponente e della Costa Azzurra. Il Sindaco di Imperia ha nuovamente parlato del ‘sistema che deve fare la riviera di Ponente, considerata come la costa tra Savona e Nizza: “Ed il suo faro deve essere Monaco – ha detto – è innegabile, per il suo brand ed il suo nome”.

Durante il convegno sono stati assegnati alcuni premi e, uno di questi, proprio a Robert Thielen.