Sanremo: nel weekend pista ciclabile e numerose vie interdette al transito per il passaggio della Portosole Olympic Triathlon

A Sanremo, alcuni tratti della pista ciclabile verranno chiusi al transito, per alcune ore, tra il 21 ed il 22 settembre. La misura che interesserà anche alcune strade, è stata adottata per il passaggio dei partecipanti alla "XVIIIª Portosole Sanremo Olympic Triathlon - XIII° Trofeo Daniele Rambaldi - XVII° Memorial Marco Gavino", Finale di Coppa Italia, Campionato Italiano Giovani a Squadre TT, Coppa delle Regioni, Gara di livello nazionale Silver Rank, Campionato Regionale”.



Il comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola ha firmato l’ordinanza che modificherà la circolazione stradale in questo modo:



- Divieto di transito e sosta - Via Gavaqnin (tratto finale) dalle ore I 6.00 del giorno 20 settembre alle ore 18 del 22 settembre, prevista rimozione forzata dei veicoli;



- Divieto di transito e sosta - dalle ore 05.00 alle ore 18.00 del 21 e 22 settembre su:

Passeggiata Salvo D'Acquisto (da sbarra a Via Anselmi)

(da sbarra a Via Anselmi) Via N. Sauro (da ex passaggio a livello Gioberti a Corso Trento Trieste)

(da ex passaggio a livello Gioberti a Corso Trento Trieste) Corso Trento Trieste

Passeggiata Salvo D'Acquisto (da ex passaggio a livello Morgana a Via del Castillo)

(da ex passaggio a livello Morgana a Via del Castillo) Via del Castillo ambo i lati (da Salvo D'Acquisto a ingresso Portosole)



- Divieto di transito a pedoni e velocipedi - Pista Ciclo-Pedonale:



tratto di ponente - da Via Anselmi a Piazza Bresca - dalle ore 05.00 alle ore 18.00 dei giorni 21 e 22 settembre

tratto di levante da Via Anselmi a confine comune di Taggia - dalle ore 11.00 alle ore 16.00 del giorno 22 settembre.



- Senso Unico Alternato - Via del Castillo, lato corso Cavallotti, da sottopasso a entrata Portosole - transito regolamentato da impianto semaforico dalle ore 05.00 alle ore 18.00, il 21 ed il 22 settembre

- Via N. Sauro,

Corsia ponente - riservata alla manifestazione sportiva;

Corsia Levante - senso unico alternato con impianto semaforico.