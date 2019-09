Pompeiana: domenica scorsa un'esercitazione complessa con le Unità Cinofile Riviera dei Fiori

Domenica 15 settembre si è conclusa la manifestazione organizzata dalle Unità Cinofile Riviera dei Fiori, in collaborazione con la Protezione Civile Riviera dei Fiori ed il patrocinio del comune di Pompeiana. Il presidente Andrea Bongiovanni sottolinea che le squadre partecipanti, CISOM, ANPANA (To), ARGO 91, AKELA, P.C. Bordighera, Comunale Imperia, Croce Azzurra Vallecrosia, P.c. Riviera dei fiori, hanno lavorato con impegno e professionalità portando a termine ogni soccorso previsto durante l’esercitazione.

Sono state impiegate diverse unità cinofile in tutti gli scenari possibili: superficie, mantrailing e macerie. Le conferenze degli esperti Dott. Solarino, Dott.ssa Carrera hanno reso ancor di più interessante l’evento. Infine, ma non in ordine di importanza, il Presidente desidera ringraziare "...tutti i volontari che hanno aiutato nella preparazione del pranzo e le Autorità che hanno aderito. Come punto di partenza è stato più che soddisfacente, ora si pensa già al prossimo anno".