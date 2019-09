Truffe online, lettore racconta la sua esperienza e invita a fare molto attenzione

“Direttore buongiorno,

mi riferisco all'articolo di mercoledì 18 settembre relativo alla donna truffata col sistema dell'acquisto online, invito al bancomat e richiesta di un'operazione con contatto telefonico per riferirne uno simile di cui stavo per essere vittima.

Martedì 17/09, ore 15 del pomeriggio vengo contattato a proposito di un mio annuncio su un sito di vendite: una voce con forte accento valtellinese vuole acquistare il mio oggetto pagandomi con una ricarica tramite Postepay con una procedura molto complicata (incomprensibile). Premura assoluta, impossibilità di attendere il mattino dopo quando avrei potuto consultarmi con qualche impiegato dell'ufficio postale.

Al Bancomat dell'ufficio inizio la procedura guidata direttamente dal cellulare. Ad un certo punto mi accorgo che in effetti l'importo relativo al mio oggetto, doveva essere ricaricato sul numero del mio ‘cliente’; a quel punto annullo dell'operazione e dato appuntamento telefonico al giorno dopo, contatto mai avvenuto. Ho segnalato il numero telefonico come ‘spam’.

La presente per invitare tutti a fare molta attenzione per evitare truffe di questo genere”.