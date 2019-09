Auto rubata a Sanremo e ritrovata poco dopo, i ringraziamenti dell'ex vice sindaco Conti

Disavventura a lieto fine per Carlo Conti, ex vice sindaco di Sanremo. Qualche giorno fa gli è stata rubata l'auto proprio nella Città dei Fiori ma, grazie al lavoro della Polizia, è stata ritrovata e subito restituita.

Scrive Conti alla nostra redazione: “Sento il dovere di ringraziare l'Assistente capo Massimiliano Guadalupi che, con Francesco Rocca, hanno insieme compiuto un'azione di immediato e tempestivo intervento per il ritrovamento della mia autovettura rubata in Sanremo. Quando le risposte dello stato sono così immediate e risolutive creano fiducia nei cittadini e un senso di sicurezza indispensabile per vivere con la certezza di essere protetti. Troppo spesso ci si lamenta delle Istituzioni che non funzionano, ma quando si hanno delle constatazioni positive, come ho avuto modo di verificare personalmente, ci si rende conto che gli organi di polizia esistono e funzionano, anche se non si vedono”.