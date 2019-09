Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" Laus ha bisogno di una famiglia

Laus è arrivato in canile nel lontano 2016, insieme alla sua compagna di vita, Coral. Sono sempre stati l’uno l’ombra dell’altra, ma da pochi giorni purtroppo Coral se ne è andata. Laus la cerca ininterrottamente sperando di vederla rientrare nel box che hanno sempre condiviso; se la vita in canile è già dura di per sé pensate quanto lo sarà affrontarla senza di lei. In questo momento Laus ha bisogno di sentirsi amato e vi assicuriamo che amarlo non sarà difficile, è un cane molto dolce e affettuoso, giocherellone ma allo stesso tempo pacato. È adatto ad ogni tipo di famiglia, anche con bambini!

Si merita una chance! Venite a conoscerlo al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia)

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547