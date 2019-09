Riccione dà la cittadinanza onoraria ai The Giornalisti, Sanremo farà la stessa cosa con Mika? Sindoni: “Lavoriamo con la Rai per portarlo in città, poi penseremo al premio Amico di Sanremo” (Video)

C’è grande entusiasmo in città dopo l’uscita del singolo ‘Sanremo’ firmato da Mika. Una canzone interamente dedicata alla Città dei Fiori, una dichiarazione d’amore da parte di un artista di fama internazionale, un’operazione di marketing come poche altre città nel mondo possono vantare. E ora Sanremo pensa a come cavalcare l’onda omaggiando Mika e facendo giusto vanto della sua dedica.

In queste ore sono in corso i contatti tra l’amministrazione e la Rai per pianificare il 70° Festival di Sanremo e, tra le molte pieghe della kermesse, pare ci sia anche l’intenzione di portare Mika in città nella settimana più importante dell’annata sanremese.

“Ci sono già contatti con il manager di Mika - ha commentato ai nostri microfoni il vice sindaco Alessandro Sindoni - ci piacerebbe che diventasse qualcosa di importante, è molto bella, anche le sue parole sono perfette per Sanremo, potrebbe essere l’inno internazionale della città. Sentirò cosa ci dicono a Roma, in Rai, per la possibilità di invitarlo durante la settimana del Festival e poi penseremo a premiarlo come Amico di Sanremo”.

Dopo Carlo Conti e Stefano Sturaro, anche Mika potrebbe quindi diventare ufficialmente Amico di Sanremo con tanto di cerimonia ufficiale in Comune per ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco Alberto Biancheri. Così come ha fatto di recente il Comune di Riccione riconoscendo ai The Giornalisti la cittadinanza onoraria per la canzone omonima che ha suonato nelle radio di tutta Italia per mesi.