Sanremo: gazebo di FdI per dire no all'attuale governo, la soddisfazione del segretario Gandolfi

"Vogliamo esprimere la nostra piena soddisfazione per l’alta affluenza riscontrata al gazebo di Fratelli d’Italia in Piazza Colombo. E’ stato un grande successo dell’evento 'No ai governi contro la volontà popolare... elezioni subito', organizzato su tutto il territorio Nazionale".

Interviene in questo modo il segretario cittadino sanremese di Fratelli d'Italia, Michele Gandolfi, dopo l'organizzazione del gazebo in via Escoffier. "Molti cittadini pervenuti al nostro gazebo - prosegue Gandolfi - hanno manifestato il loro interesse sottoscrivendo i moduli, permettendoci in poche ore di raccogliere più di 400 sottoscrizioni per chiedere 'elezioni subito' e per dire 'No' a inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare".

"Fratelli d’Italia - termina Gandolfi - ha scelto di stare come sempre in mezzo alla gente perché siamo un partito aperto alle istanze del popolo e dei cittadini. Ringrazio a nome di tutto il Partito tutti i coloro che ci supportano giornalmente, gli iscritti, i dirigenti ed i simpatizzanti che ieri hanno animato questo evento così come desidero ringraziare la presenza del nostro instancabile assessore regionale Gianni Berrino che insieme a tutti noi si è attivato per la riuscita dell’evento”.