Per lo sciopero generale nazionale di venerdì 27 settembre, l'ASL 1 garantisce i servizi pubblici essenziali e le emergenze

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul sito web istituzionale (www.funzionepub- blica.qov.it) , ha informato in merito alla proclamazione, da parte delle OO.SS. U.S.I. - Unione Sindacale Italiana e U.S.B. - Unione Sindacale di Base, dello sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti aree pubbliche e le categorie del lavoro privato e cooperativo, su tutto il territorio nazionale, per l'intera giornata di: venerd ì 27 settembre 2019.



Per la Sanità lo sciopero riguarda tutto il personale, sia del Comparto che della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e PTA.

L'ASL 1 imperiese assicura, nelle Strutture interessate dallo sciopero, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare:

NEGLI OSPEDALI

- Sono garantite le prestazioni di urgenza, mentre l'attività programmata e prenotata potrebbe subire interruzioni o sospensioni.

NEI SERVIZI DEL TERRITORIO ED ASSISTENZA PRIMARIA

- Sono garantite le prestazioni d'urgenza e quelle assicurate nei giorni festivi nei Servizi.