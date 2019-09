Mercoledì Veg: stuzzicheria d'orzo con nergi e verdure

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, òa proposta di questa settimana è: stuzzicheria d'orzo con nergi e verdure.

Gusto e leggerezza possono distinguere ogni pasto se a completarlo interviene Nergi®, il baby frutto made in Piemonte che unisce al suo gusto unico una importante carica vitaminica. Provatelo “tradotto” in questa ricetta colorata e super-nutriente proposta dal blog “In cucina con Mamma Agnese”, l’ideale per caricarsi in modo 100% naturale con la giusta dose di e-Nergia.

Ingredienti:

• 20 Nergi

• 250 g di orzo perlato

• 20 acini di uva bianca

• 20 pomodorini Pachino gialli

• 20 pomodorini Pachino rossi

• 10 noci sgusciate

• 3 mele Pink Lady q.b.

• Menta fresca q.b.

• Olio extra vergine di oliva q.b.

• Fiori di peperoncino piccante q.b.

• Limone q.b.

• Sale q.b.

Preparazione

• Sciacquare l'orzo sotto acqua corrente, cucinarlo in acqua fredda, dal momento del bollore circa 20 minuti, aggiungere il sale solo a cottura quasi ultimata; nel frattempo, lavare per bene la frutta, usando del bicarbonato, sgusciare le noci, tagliare le mele a spicchi bagnarle leggermente con succo di limone.

• Quando cotto, scolare l'orzo e procedere alla realizzazione delle porzioni.

• Condire in una terrina capiente l'orzo con un filo di olio evo, a piacere qualche goccia di limone, gli acini di uva bianca tagliati a metà, i pomodorini gialli e rossi tagliati a rondelle, i Nergi tagliati in due, le noci sgusciate ed alcune foglioline di menta fresca.

• Ultimare il piatto con le fettine di mela al limone.