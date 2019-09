Imperia: sabato prossimo, appuntamento con il Giraparasio di saluto a San Maurizio e all'estate

Prossimi alla fine della stagione estiva e alla vigilia della festa patronale di San Maurizio, il Circolo Parasio organizza una visita guidata serale al Parasio. Sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.30 l'appuntamento per il Giraparasio è dal Duomo di San Maurizio per residenti, turisti e curiosi.

“Il Circolo Parasio con questa iniziativa intende ringraziare tutti coloro che in questa lunga estate hanno condiviso racconti ed episodi storici, ammirando le bellezze del borgo. L'auspicio è che il ricordo di queste passeggiate vi spinga a ritornare da soli o in compagnia nelle vie, nelle piazzette per scoprire altri particolari, altre memorie, certi che oltre l'inverno ci attende comunque un'invincibile estate.

Vi aspettiamo per un Giraparasio di saluto a San Maurizio e all'estate sabato prossimo 21 settembre 2019 ore 20.30 davanti alla Basilica di San Maurizio. E' sempre gradita la prenotazione del Giraparasio. Per info 3316992009 (Enzo)”.