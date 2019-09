Imperia: sabato prossimo alla Concattedrale di San Maurizio il concerto per la 'Rassegna di Musica Sacra'

Sabato prossimo alle 21, alla Basilica Concattedrale di San Maurizio di Imperia, in occasione della 18a edizione della Rassegna di Musica Sacra, si terrà il concerto curato dall’Associazione Amici della lirica di Imperia con la prima esecuzione, ad Imperia, del Requiem di Maurice Duruflé nella versione per coro (100 coristi) ed organo.

Si esibiranno, all'Organo il Maestro Paolo Giacone, sotto la direzione del Maestro Giulio Magnanini insieme al Coro Filarmonico di Nizza ed il 'Musica Nova' di Sanremo oltre all'Ensemble Vocal Syrinx.

La prima parte del concerto per organo sarà dedicata al compositore Gaetano Amadeo nato a Porto Maurizio e del quale sarà festeggiato il 200° anniversario nel 2020.Nel 2007 il Maestro Fabio Merlini ha inciso l’opera per organo del compositore, per la casa discografica Tactus. Verranno eseguite pagine di Bellini, autore coevo di Amadeo. Il programma si completa con due pilastri del ‘900 del calibro di Respighi e Viozzi.