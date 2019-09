Giovedì 26 settembre giornata di “Selfie Casting” a Sanremo per la Quarta Edizione del web talent Ariston Comic Selfie

L’Ariston apre le porte agli aspiranti concorrenti dell’Ariston Comic Selfie per una giornata di informazione e supporto alla realizzazione dei video-selfie da iscrivere alla manifestazione (chiusura delle iscrizioni 30 settembre). Ariston Comic Selfie è il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia con un video-selfie della durata massima di 90 secondi. L’edizione di quest’anno è ispirata al tema dell’Intelligenza Artificiale VS Ignoranza Naturale.

Il casting è aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. I candidati si dovranno presentare nella giornata di giovedì 26 settembre dalle 9 alle 11 direttamente al Teatro Ariston di Sanremo, e a partire dalle ore 10 alle 19 potranno mettere in mostra le loro qualità davanti alla telecamera del personale del teatro in un tempo massimo di un minuto e mezzo.

Le pre-iscrizioni al casting possono essere effettuate al seguente link fino a mercoledì 25 settembre. Sono tre le categorie di gara per Ariston Comic Selfie 2019:

- Ariston Comic Selfie - Da YouTube al Teatro Ariston di Sanremo con un video divertente della durata massima di un minuto e mezzo.

- Ariston Comic Selfie Parody - Le parodie che spopolano sul web sul palco della canzone italiana grazie ad Ariston Comic Selfie Parody, il primo e unico web contest dedicato alle video-parodie delle canzoni famose.

- Ariston Selfie Magic - Per la prima volta la magia e i giochi di prestigio dal web al palco dell’Ariston con un video-selfie di massimo 90 secondi.

I candidati potranno pertanto esibirsi o in uno sketch divertente, o nel canto di una parodia (con possibilità di portare la base su chiavetta) o in giochi di prestigio. Le performance registrate durante la giornata di giovedì 26 settembre, se validate, daranno diritto all’iscrizione alla manifestazione Ariston Comic Selfie 2019, saranno messe in rete sul sito ufficiale e sottoposte al giudizio del pubblico del web con un sistema di votazione ad hoc.

I più votati dal web e dalla giuria di qualità approderanno alla serata finale prevista per venerdì 22 novembre, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in diretta streaming con Giovanni Vernia, Edoardo Mecca, Georgia Mos e tantissimi altri nomi del mondo del web e dello spettacolo. A comporre la giuria di qualità saranno il musicista e artista Andy Bluvertigo, l’illusionista Walter Rolfo, la Responsabile Ufficio Promozione Culturale SIAE Danila Confalonieri e la padrona di casa Carla Vacchino.

Ai vincitori individuati dalla giuria di qualità durante la finale di Ariston Comic Selfie 2019 verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo. I vincitori del Voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.