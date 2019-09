Ventimiglia: mette un annuncio per vendere alcuni mobili, 67enne truffata da un giovane di Brescia

Un 27enne della provincia di Brescia è stato denunciato per truffa dalla Polizia Nella giornata di ieri la Polizia di Stato denunciava un giovane italiano per una truffa ai danni di una donna di 67 anni, residente a Ventimiglia.

I fatti risalgono a qualche mese fa, quando la donna ha messo in vendita alcuni mobili su un sito di annunci online. Dopo qualche giorno la 67enne è stata contattata da un uomo che si era dichiarato interessato all’acquisto di uno dei mobili e che le ha detto di recarsi ad uno sportello ATM di un ufficio postale e seguire le indicazioni che lui le avrebbe fornito per ricevere il versamento di denaro direttamente sul conto corrente.

La donna si è recata prima alle Poste di Ventimiglia e poi il giorno seguente all’Ufficio Postale di Vallecrosia, dove ha svolto diverse operazioni sulla base dei suggerimenti telefonici forniti dal 27enne. In tutte le operazioni sul display del bancomat compariva la scritta ‘operazione non consentita’, motivo per cui la signora non si è accorta di nulla ed anzi riteneva di non aver disposto nulla.

Qualche giorno dopo, invece, ha scoperto di aver fatto diverse ricariche a favore di una carta postepay per una spesa complessiva di 5.000 euro. La Polizia di Stato attivava immediatamente le indagini sulla carta postepay e sull’utenza telefonica utilizzata, per individuare l’autore. Oggi il 27enne, con precedenti di polizia per reati specifici, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa.