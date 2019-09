Sanremo: una coppia di ungheresi lascia in auto la propria figlia di due anni con il cane, denunciati per abbandono di minore

Una coppia di ungheresi, di 30 e 40 anni, è stata denunciata per lasciato una bambina di 2 anni ed un cane, nel parcheggio interrato del supermercato Coop di corso Matuzia a Sanremo.

Una donna, che ha notato la bimba piangere disperatamente ha chiesto l’intervento di un’ambulanza e della Polizia. Gli agenti, dopo aver verificato le condizioni della bimba, si sono attivati per la ricerca dei genitori, arrivati dopo circa mezz’ora e scioccati alla vista dell’ambulanza e della polizia.

La coppia si è dichiarata sorpresa per l’intervento, ritenendo normale l’aver lasciato la bimba in auto, considerato anche che la stessa dormiva ed era ‘sorvegliata’ dal suo cagnolino. I due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di minori e comunque diffidati dal compiere in futuro una simile leggerezza.